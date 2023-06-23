Başkentte bayramda 24 bin personel görev yapacak

Ankara Valiliği, kent genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak emniyet, trafik ve yol güzergahları tedbirlerini açıklayarak, sürücüleri uyardı. Başkentte, 18 bin 762'si emniyet, 6 bin 110'nu jandarma olmak üzere, 24 bin 872 personel görev yapacak.

Başkentte bayramda 24 bin personel görev yapacak

(AA) Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 18 bin 762'si emniyet, 6 bin 110'nu jandarma olmak üzere, 24 bin 872 personel görev yapacak.

Bu kapsamda, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmeleri amacıyla Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilecek.

Kurban Bayramı tatili süresince şehirler arası kara yolları ve otoyollarda yapımı devam eden yol çalışma alanlarında alınacak trafik tedbirlerinin (işaret ve levhalar) artırılması sağlanacak.

23 Haziran'dan 3 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyer ile kapatılarak trafik akımının transit olarak verileceği yollar ise şöyle:

"Beypazarı yolu kilometre 121 (Çayırhan mahallesi D-140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), İstanbul eski yolu Nurol ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile kilometre 53 (Ciğir Köy çıkışı), kilometre 55 (Kurtboğazı tepe orta refüjü), kilometre 56 (Dutözü Kavşağı), kilometre 58 (İğdir Köyü dönüşü), kilometre 59 (Özbekler Çiftliği orta refüj dönüşü), kilometre 64 (Tır Parkı Kavşağı) ve kilometre 65 (Uğurlu Köyü Kavşağı), Konya yolu TSOF Kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı, Gökçeyurt Kavşağı ve Roketsan Kavşağı."

Ayrıca açıklamada, Ankara'dan Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara, Gölbaşı, Bala, Kaman, Kırşehir ve Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edildi.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü Yaşam
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak Güncel
Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak
Titaniğin enkazında ölen turistlerin felaketinde şok ayrıntı Dünya
Titaniğin enkazında ölen turistlerin felaketinde şok ayrıntı
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı Yaşam
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı Güncel
Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı
Samsunspor'a Slovak stoper Spor
Samsunspor'a Slovak stoper
Yabancılardan faiz kararı sonrası şok karar Ekonomi
Yabancılardan faiz kararı sonrası şok karar