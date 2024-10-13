Başkent'te narkotik operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sincan Akşemsettin bölgesinde dün operasyon düzenlendi.

14 KİLO 151 GRAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde; 14 kilo 151 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 13 Adet Sentetik Ecza, 8.7 Gram Katı A.M.E, 81.75 Gram Sıva A.M.E , 2 Gram Metamfetamin, 1 Adet Hassas Terazi, 1 Adet Silah, 10 bin 645 TL Para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçundan 4 kişi, Uyuşturucu Uyarıcı Madde Kullanma Suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.