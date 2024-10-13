Başkent'te narkotik operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Başkent'te narkotik operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 14 kilo 151 gram Sentetik Kannobinoid madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sincan Akşemsettin bölgesinde dün operasyon düzenlendi.

14 KİLO 151 GRAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde; 14 kilo 151 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 13 Adet Sentetik Ecza, 8.7 Gram Katı A.M.E, 81.75 Gram Sıva A.M.E , 2 Gram Metamfetamin, 1 Adet Hassas Terazi, 1 Adet Silah, 10 bin 645 TL Para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçundan 4 kişi, Uyuşturucu Uyarıcı Madde Kullanma Suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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