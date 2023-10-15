Başkent’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Ankara’da otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Başkent’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, saat 17.15 sıralarında Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dikmen istikametinden Kızılay istikametine giden Y.E.B. idaresindeki 06 BC 6656 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu Kızılay'dan Dikmen istikametine giden Mustafa Akdağ idaresindeki 06 J 1845 plakalı dolmuşla kafa kafaya çarpıştı.

aw053597-01.jpgÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Y.E.B. hayatını kaybederken, dolmuş şoförü ve 13 yolcu yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi Ayrancı-Kızılay istikameti çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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