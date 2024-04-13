Başkentte şaşkına çeviren görüntü! Polisten kaçtı iki duvar arasına sıkıştı

Kaynak: DHA
Başkentte şaşkına çeviren görüntü! Polisten kaçtı iki duvar arasına sıkıştı
Ankara’da alkollü olduğu için polisten kaçmaya çalışan taksi şoförü Y.K.'nın aracı, iki duvar arasında sıkıştı. Görenleri şaşkına çeviren olayda, Y.K., polis tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılarak yakalandı.

Bu olay, Etimesgut ilçesindeki Altay Mahallesi’nde saat 03.30 civarında gerçekleşti. Polisin ‘dur’ emrine uymayan Y.K., 06 T 3940 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Bir süre kaçtıktan sonra, izini kaybettirmek için Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı’ndaki bir marketin otoparkına girdi.

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ARACIN YAN CAMINDAN ÇIKARILDI

Ancak polislerin hala peşinde olduğunu fark edince, tekrar dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada, aracı marketin duvarı ile yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı. Y.K., polis tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılarak yakalandı.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı ve Y.K.'nın alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konuldu ve aracı, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

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“GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM”

Olay yerindeki markette çalışan Mehmet Taş, “Sabah işe geldiğimde, marketimizin duvarı ile yan duvar arasına bir taksi girmiş olduğunu gördüm. Orası bile el arabasının geçemeyeceği kadar dar bir yer. Bu arabanın nasıl oraya girdiğini anlamıyorum. Görünce gerçekten çok şaşırdım” şeklinde konuştu.

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