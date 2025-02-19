Başkent'te tüyler ürperten vahşet! Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Ankara'da dün akşam saatlerinde bir vahşet yaşandı. 81 yaşındaki "Necla Teyze" olarak bilinen Ülker Güleryüz kaldığı evinde hayvanlarıyla birlikte yanarak can verdi. Mahallenin hayvansever kadını, sabah gelen Belediye ekibine köpeğini vermek istememiş işte tüm tehdit mesajları böyle başlıyor. Sosyal medyadan yaşlı kadına ölüm mesajları yağdırılıyor ve aynı gece hayatını kaybediyor. Hayvanseverler, olaya ilişkin atılan mesajların değerlendirilmesini istedi.

Yangın, saat 19.50 sıralarında Ankara Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı. Gecekondudan yükselen alevlerin gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtilirken, kundaklanma şüphesi üzerinde de duruluyor. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE KÖPEĞİNİ ALMAK İSTEDİ

Bu arada Ülker Güleryüz'ün, dün (18 Şubat) sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

'KUNDAKLAMA İDDİASI'

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti. Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, "Necla Teyze çık" diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

"HAYVAN DÜŞMANI HESAPLAR TEYZEYİ HEDEFE KOYMUŞLAR"

Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar. 80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.

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SOSYAL MEDYADAN GELEN TEHDİT MESAJLARI

Birçok sosyal medya kullanıcısı, hayvanlarını vermek istemeyen yaşlı kadına karşı tehdit mesajları yağdırdı. Kadını öne atarak hedef haline getirdiler. Bu mesajların atıldığı gece ise kadın hayvanlarıyla birlikte yanarak can verdi.

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