Basketbol Süper Ligi'nde sezonun adı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun adı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Asım Pars'ın adının verildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars'ın adını verdiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars'ın adı verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun '2024-2025 Asım Pars Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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