Melisa Aslı Pamuk gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı. Basketbolcu sevgili modasına uydu.

Güzelliği ile herkesi mest eden, Ego dizisinin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk yaklaşık bir yıl aşk yaşadığı meslektaşı Mustafa Mert Koç ile geçtiğimiz Kasım ayında yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu gönlünü bu kez gönlünü basketbolcuya kaptırdı.

BERABER YAŞIYORLAR

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaraylı basketçi Mahir Ağva'yla birliktelik yaşayan Pamuk ilişkisini göz önüne taşımadı. Hatta sosyal medyadan birbirlerini takibe almadı. Pamuk son dönemde ilişki yaşayan oyuncu - basketbolcu sevgili furyasına uymuş oldu.