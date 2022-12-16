Acun Ilıcalı yarışmaya katılacak üçüncü ünlüyü açıkladı. Survivor 2023 kadrosu şekilleniyor

Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak üçüncü ünlünün oyuncu Murat Eken olacağını açıkladı. Survivor 2023 kadrosuna katılan ilk iki isim ise Berdan Mardini ve Ümit Erdim olmuştu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Ümit Erdim'in ardından Survivor 2023'ün 3. yarışmacısının oyuncu Murat Eken olduğunu açıkladı. Televizyon ekranlarının ilgiyle izlenen yarışmalarından Survivor 2023'ün ana kadrosuna katılacak ünlü isimler Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor.

Merakla beklenen yarışmaya katılan üçüncü isim milyonlar tarafından Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hayatımıza giren oyuncu Murat Eken oldu.

ACUN ILICALI DUYURDU

Twitter hesabından Survivor 2023'ün üçüncü yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Murat Eken #Survivor2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim..." notunu düştü.