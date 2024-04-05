Başörtülü genç kızın İmamoğlu’na oy verirken yazdığı not izlenme rekoru kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Başörtülü genç kızın İmamoğlu’na oy verirken yazdığı not izlenme rekoru kırdı
İstanbul’da başörtülü genç bir kız, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye oy verirken kabinde video çekti. Genç kız, paylaştığı videoya, “Solcu dediler, Atatürkçü dediler, kazanamayacaksın dediler ama çok şükür AKP’li diyemediler” notunu düştü. Video kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

31 Mart seçimlerinde CHP büyük bir sürpriz yaparak, uzun yıllardır kazanamadığı şehirlerde 1. Parti çıktı.

İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu, rakibine 10 puan fark atarak yeniden seçildi.

Başörtülü genç bir kızın yerel seçimlerle ilgili çektiği video ise çok konuşuldu. İstanbul’da oy kullanan genç kız, kabinde video çekti.

"ÇOK ŞÜKÜR AKP'Lİ DİYEMEDİLER"

Genç kız 3 pusulada da CHP’ye oy verdi. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan genç kız, “Solcu dediler, Atatürkçü dediler, kazanamayacaksın dediler ama çok şükür AKP’li diyemediler” notunu düştü.

Başörtülü genç kızın İmamoğlu’nun sözlerine de yer verdiği video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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