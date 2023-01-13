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  • Ebubekir Sofuoğlu başörtülü kadın müzik grubunu hedef aldı. 6 yaşındaki kıza istismarı aklamaya çalışmıştı

Ebubekir Sofuoğlu başörtülü kadın müzik grubunu hedef aldı. 6 yaşındaki kıza istismarı aklamaya çalışmıştı

Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların "Akşam Grubu"nu hedef aldı. Üyelerinin başörtülü kadınlarından oluşmasına yönelik yorum yapan Sofuğlu “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:37
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Başörtülü kadın müzik grubu Ebubekir Sofuoğlu tarafından eleştirildi: Kıyamet yaklaştı

Ebubekir Sofuoğlu başörtülü kadın müzik grubunu hedef aldı. 6 yaşındaki kıza istismarı aklamaya çalışmıştı
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Başörtülü kadınların üyesi olduğu müzik grubu 'Akşam' çeşitli yerlerde sahne alıyor. Gruba bazı kişiler tepki gösteriyor.

"KIYAMETİN YAKLAŞTIĞI ANLARI YAŞIYORUZ"

Kendi sosyal medya hesabından konser videolarını paylaşan Akşam Grubu, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından hedef alındı. Sofuoğlu, Akşam Grubu'nun paylaşmış olduğu konser görüntülerini paylaşarak “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi...” dedi.

Ebubekir Sofuoğlu’nun hedef aldığı Akşam Grubu ise kendisini şöyle tanımladı:

Bizim tek ortak noktamız müzik. Kadın kadına, kadınlara özel müzik. Kadınları müziğe yönlendirici bir tarafımız. Geleneksel bir kadına daha uygun çünkü dışarıda konsere gitmekte zorlanabiliyor. Biz, 'herkes için bir alan olsun. Biz müziğimizi yapalım, dinleyici olarak kadınları alalım ve müzik yapmak isteyen kadınları sahneye alalım' diyoruz. Kimimiz sadece müzik yapmak için buradayız, kimimiz de muhafazakar kadınlarla bir araya gelip müzik yapmak için. Hepimizin ortak noktası müzik ve kadın olmamız.

HİRANUR VAKFI’NDAKİ ÇOCUK İSTİSMARINI AKLAMAYA ÇALIŞMIŞTI

Ebubekir Sofuoğlu, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin uğradığı istismarı savunan Yeni Akit gazetesine şu ifadelerle açıklama yapmış ve istismarı savunmuştu:

Bir kadın 6 yaşından beri tacizine maruz kaldığı kişiyle evlenir mi, evlenirse böyle pozlar verir mi? Vicdan! Bu yalana ne yazık ki dindar kişiler bile inandılar ve onlar da saldırdılar. Milyonlarca insan mahkeme sonucunu bekleme yalınlığını bile gösteremedi. Ama Allah var...

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RIYAKARLIK KÖTÜ..
13.01.2023 14:39
2015 ..“Benim başörtülü bacıma saldırdılar,üstüne işediler görüntüleri cuma açıklayacağız" 7 yıl geçti bi zahmet el atta görüntülere bir baksak..  
 
Oğuzhan
13.01.2023 14:31
Kızlar yolunuz açık olsun , giyim kuşamınız beni ilgilendirmez ben aydın beyinlere bakarım sizlerden o peyinlerdensiniz ,  
 
asuman 1789
13.01.2023 14:24
Çekin şu elinizi bayanların üstünde prıl pırıl bayanlar gözleri ışıl ışıl yolları açık olsun  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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