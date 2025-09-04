Başörtüsü yasağı geri dönüyor

Avusturya hükümeti, ilkokullarda başörtüsü yasağını geri getirmek için yeni bir yasa taslağı hazırladı. 2020’de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasa, koalisyon programında yer alan taahhüt doğrultusunda yeniden şekillendirildi. Yeni düzenleme, 14 yaşına kadar olan kız çocuklarını kapsıyor ve bu yaş, dini olgunluk sınırı olarak tanımlanıyor.

Yasa, sadece devlet okullarını değil, özel okulları da içine alarak kapsamını genişletiyor. Kronenzeitung’a göre, yasağa uymayanlar için birkaç yüz eurodan başlayan ve tekrar halinde 1.000 euroyu aşan para cezaları öngörülüyor. Entegrasyon Bakanlığı, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nde bu kez onay almasını umuyor.

Ancak yasağın gerekçesinde, 14 yaş altı kaç kız çocuğunun başörtüsü taktığına dair net veriler sunulmadı. Bakanlık, bunun “münferit bir durum” olmadığını savunurken, kamuoyunda yasağın hedefi ve etkinliği tartışma konusu. Eleştirmenler, düzenlemenin ayrımcı olduğunu ve dini özgürlükleri kısıtladığını öne sürüyor.

Öte yandan, destekçiler yasağın entegrasyonu teşvik edeceğini iddia ediyor. Taslak, yalnızca başörtüsü yasağıyla sınırlı değil. KURIER’in haberine göre, “ahlak bekçileri” olarak nitelendirilen kişilere karşı önlemler de içeriyor. Ayrıca, genç kızların ve ailelerinin özgüvenini artırmaya yönelik eğitim ve destek programları planlanıyor. Yasa paketi, koalisyon ortakları arasında değerlendiriliyor, ancak yürürlük tarihi henüz netleşmedi.

Avusturya’daki Müslüman toplumu, düzenlemenin sosyal uyumu zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor. Ülkedeki İslam karşıtlığı tartışmaları da yasayla birlikte yeniden alevlendi. Avrupa genelinde benzer yasaklar, özellikle Fransa ve Belçika’da, uzun süredir tartışılıyor.