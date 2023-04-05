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Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı

Eskişehir’de başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:29
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Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı

Başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı
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Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden ve sözlü saldırıda bulunan Ayfer E., bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Video sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Videonun yayılmasıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmaların ardından gözaltına alınan Ayfer E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adliye kapısında kendisini görüntüleyen gazetecilerin “Kadınlara neden hakaret ettiniz?” sorusuna Ayfer E., alakasız bir şekilde “Erkek beni taciz etti. Taciz etti beni. Videoyu çeken erkek cinsel saldırıda bulundu” cevabını verdi.

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