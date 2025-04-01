Basra körfezinde kaçak akaryakıt operasyonu! 3 milyon litre akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: DHA
Basra körfezinde kaçak akaryakıt operasyonu! 3 milyon litre akaryakıt ele geçirildi

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan "Star 1" ve "Vintag" adlı iki yabancı tankere operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Basra Körfezi'nde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan "Star 1" ve "Vintag" adlı yabancı petrol tankerlerine el koyduğu ve olayla ilgili 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde düzenlenen operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere bağlı "Star 1" ve "Vintag" adlı 2 yabancı petrol tankerine el konuldu. Organize şekilde kaçakçılık yaptığı belirlenen tankerlerde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 25 mürettebat gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, el konulan petrol tankerlerinin hangi ülkeye ait olduğu, varış noktaları ve mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, gemilerin istihbarat operasyonuyla tespit edildiği ve yargı makamlarıyla yapılan koordinasyonun ardından yakıtın boşaltılması için Buşehr Limanı'na götürüleceği kaydedildi.

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