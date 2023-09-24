Başrol oyuncusu makyaj yapmadan Atatürk oldu. 'Son Akşam Yemeği'nden ilk kare geldi

Editör Özlem KIRAL

Son Akşam Yemeği filminde Atatürk rolünü üstlenen oyuncu Onur Tuna'dan ilk kare nihayet geldi. Oyuncu Onur Tuna, yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği Son Akşam Yemeği isimli filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verecek.

Pelin Akil ise Latife Hanım rolü ile Onur Tuna'nın partneri oldu.

Cumhuriyetin 100. yılına armağan edilen film, Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce; 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları anlatıyor.

27 Ekim'de vizyona girecek olan filmde Atatürk rolünü üstlenen Onur Tuna'dan ise ilk kare geldi.

Onur Tuna’nın hiç plastik makyaj yapmadığı, yalnızca saç ve bıyıklarının sarıya boyandığı belirtildi.