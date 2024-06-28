Başsavcı vekiline ünlü market zincirinde bozuk sosis sattılar! Skandal olay

Marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihi ile ilgili sorunlar son dönemde sık sık yaşanmaya başladı.

Bu sorunlardan biri de Ankara'da birçok şubesi bulunan Anka Gross’un Yeni Mahalle Ümitköy’deki şubesinde yaşandığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun, çocuğunun isteği üzerine, evdeki yardımcısını söz konusu markete gönderdi. Çalışan, sosis için 350 liralık ödeme yapıldı.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU OLUŞTU"

Eve getirilen sosisi paketinden çıkararak tavaya koyan Coşkun, “Sosisi tavaya koyduktan sonra çok kötü bir koku oluştu. Evde duramaz hale geldik. Görevli de baktı. Sosin bozuk olduğunu söyledi. Ben de bir tüketici olarak yasal haklarımı kullandım” dedi.

İKİ ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ

Hemen paketteki tüketim tarihine bakan Coşkun, ilk bakıldığında ürünün son tüketim tarihinin ‘14 Mayıs 2024’ olduğunu gördü ancak dikkatli baktığında ürünün son tüketim tarihine ilişkin ikinci bir tarihin daha yazılı olduğunu gördü. İkinci etikette ise, ürünün üretim tarihinin 16 Haziran 2024, son tüketim tarihi ise 16 Temmuz 2024 bilgisinin yazılıydı.

CEZA KESİLDİ

Ürünün geçmiş tarihli olduğunun görülmesi sonrası durum hem Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Tüketici Hakları Denetim Merkez Amirliği’ne bildirilirken, ekipler, mağazada denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 14 ürünün etiketsiz olduğunu tespit ederken, tespit sonrası ceza kesildi.

"PERSONELİN DİKKATSİZLİĞİ SONUCU OLUŞAN BİR DURUM"

Konuya dair mağaza sorumlusu ise “Maalesef gözden kaçan bir durum olmuş. Personelin dikkatsizliği sonucu oluşan bir durum. Durumdan haberdar olur olmaz o ürünleri hemen reyondan kaldırdık" diye konuştu.