Başsavcılıktan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest bırakılmasına itiraz

Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a verilen ev hapsi cezasına itiraz ederek tutuklama talep etti. Dün Erbil ve Ortaç dışındaki 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılığın tutuklama talebi verdiği 16 kişi arasında sadece Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verilmişti. Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Bu sabah Başsavcılık, ünlü iki isme verilen adli kontrol kararına itiraz edilerek tutuklama talep etti.

BAŞSAVCILIK HERKESİN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yasa dış bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 kişi yakalanmış ve 4 kişinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yakalanan 16 kişi arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'de yer alıyordu. Adliyeye sevk edilen ünlü isimlerden 12'si tutuklanırken Erbil ve Ortaç'ın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu sabah, adli kontrol ile serbest bırakılan 4 kişinin de tutuklanmasını talep etti.