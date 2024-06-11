Baştan başa deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Baştan başa deyimi ne anlama geliyor?

Baştan başa deyimi ne anlama gelir? Baştan başa deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Baştan başa deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin başından sonuna kadar olan süreci veya bir konunun tamamını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Söz konusu durum veya konu, bir uçtan diğerine tamamen kapsanarak, herhangi bir ayrıntı atlanmadan incelenir veya tamamlanır. Bu ifade, bir işin başlangıcından bitişine kadar geçen süreyi, bir konunun her yönünü veya bir şeyin tamamını içerecek şekilde kullanılır.

"Baştan başa" deyimi kullanıldığında, genellikle bir şeyin bütünlüğünü vurgulamak amaçlanmaktadır.

BAŞTAN BAŞA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Koskoca sahili bana karnım burnumdayken baştan başa yürüttü."

"Ağır ağır halıları baştan başa didik didik yıkadık."

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