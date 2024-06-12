Baştan savma deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Baştan savma deyimi ne anlama geliyor?

Baştan savma deyimi ne anlama gelir? Baştan savma deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Baştan savma deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Özensizlik ve isteksizlikle yapılan bir işin sonucunda ortaya çıkan şey hatalı veya yetersiz olacaktır.

İşin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmemesi durumunda ortaya çıkan sonucun tatmin edici olmaması, bu deyimi kullanmamıza neden olur. Bir işe duyulan özenden bağımsız olarak ortaya çıkan sonuçlar arasındaki belirgin fark ortaya çıkar.

İnsanın içindeki özveriyi ve dikkati yansıtmayan bir iş, genellikle yüzeydeki hızlı ve plansız bir çabayla gerçekleştirilir. Ancak gerçek başarı ve tatmin edici sonuçlar, işe duyulan içsel özen ve titizlikle mümkün olur.

BAŞTAN SAVMA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bana ödev diye bir ucube getirdi, baştan savma bomboş bir şeyden bir de not bekliyor."

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