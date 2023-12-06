Basur ağrılarını dindiren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Çiriş otunun hemoroid yani basur belirtilerini hafifletmesi dikkat çekti.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

ÇİRİŞ OTU NEDİR?

Çiriş otu, dağ pırasası, kirkiş otu veya gulik otu olarak da adlandırılan, cilt sağlığına faydalı ve bağışıklık sistemini destekleyen bir bitkidir. Sarı çiçekleri ve hoş kokusuyla dikkat çeken çiriş otu, hem taze hem de kuru olarak kullanılabilir. Salata, çorba, börek gibi yemeklerde veya çay olarak tüketilebilir.

ÇİRİŞ OTU FAYDALARI NELERDİR?

- İltihaplanmayı önleyici maddeler içerir ve böylece ağrıları azaltır.

- İdrar yollarını temizler ve enfeksiyon riskini düşürür.

- Adet kanamasını düzenler ve adet sancılarını hafifletir.

- Ciltteki sivilce, egzama gibi sorunları iyileştirmeye yardımcı olur.

- Saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini önler.

- Basur rahatsızlığının belirtilerini azaltır.

- Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.

- Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı maddeler içerir.

ÇİRİŞ OTU NASIL KULLANILIR?

- Çay olarak: Bir fincan kaynar suya bir çay kaşığı kuru çiriş otu ekleyerek demleyin. Bu çay, sindirim sistemi, stres, uyku gibi konularda fayda sağlayabilir.

- Salata olarak: Taze çiriş otu yapraklarını yıkayıp doğrayarak salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hem lezzet hem de vitamin katmış olursunuz.

- Saç bakımı için: Çiriş otunu saçınıza masaj yaparak uygulayabilir veya şampuanınıza karıştırabilirsiniz. Bu şekilde saçınızın daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

- Cilt bakımı için: Çiriş otunu cildinize sürerek veya çayını içerek cilt problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

- Yemek olarak: Çiriş otunu sebzelerle birlikte soteleyerek lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Ayrıca çiriş otunu buzlukta saklayarak uzun süre tazeliğini koruyabilirsiniz.