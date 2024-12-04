Basur ve kabızlığın çareleri neler? Şifa dağıtan yöntemler var mı?

Hemoroid, rektum ve anüs çevresindeki damarların şişmesiyle meydana gelen ağrılı bir durum olmasıyla dikkat çekti.

Gastroenterolog Dr. Steven Wexner, hemoroid tedavisinde cerrahi müdahalelerin bazı vakalarda gerekli olabileceğini ancak cerrahi tedavinin bile sorunu tamamen ortadan kaldırmayabileceğini dile getirmesi dikkat çekti. Wexner, hemoroidlerin yaşam tarzı, diyet ve hijyen gibi faktörlerle yakından ilişkili olduğunu ve bu unsurlara dikkat edilmediği takdirde yeniden ortaya çıkabileceğini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kabızlık ise, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu oluşan ve sık görülen bir sorun olmasıyla öne çıktı.

Dr. Michael Camilleri, kabızlık tedavisinde yüksek lifli besinler, bol su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivitenin etkili olduğunu dile getirdi. Ancak, bu önlemlerin dahi bazen sorunu tamamen çözmeyebileceğini ve tedavinin kişiden kişiye değişebileceğini vurgulaması öne çıktı.

Kabızlık üzerine yapılan bir araştırma, American Journal of Gastroenterology’de yayımlanmış ve lif takviyelerinin kabızlık semptomlarını önemli ölçüde hafiflettiğini gösterdiği bildirildi.

Gastroenterolog Dr. Jean-Paul Galmiche, hemoroid tedavisinde "şifa" arayışının yanlış yönlendirebileceğini, çünkü hemoroidlerin genellikle tekrarlayan bir rahatsızlık olduğunu belirtti.

Galmiche, tedavi sürecinde en önemli noktanın, hastalığın belirtilerini hafifletmek ve yaşam tarzı değişiklikleriyle tekrarını önlemek olduğunu vurguladı.

Kabızlık tedavisinde ise, Dr. David Lieberman, dışkının yumuşak kalmasını sağlamak için yeterli su tüketimi ve lif açısından zengin bir diyetin önemini vurguladı. Ayrıca, probiyotik ve prebiyotik gıdaların (kefir, yoğurt, turşu, elma, kayısı, üzüm gibi) tüketilmesi, stresin yönetilmesi ve düzenli egzersiz yapılması da kabızlıkla mücadelede etkili yöntemler arasında yer aldı.

Hemoroid ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının tedavisinde, kesin bir "şifa" yerine, uzun vadede belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak hedeflenmesi önerildi.

Uzmanlar, bu rahatsızlıkların yönetimi ve kontrol altına alınması için yaşam tarzı değişikliklerinin ve doğru tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekti.