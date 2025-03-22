Basuru anında bitiriyor. Dağlardan toplanıyor 40 TL'den satılıyor

Yüksekova’da baharın gelmesiyle birlikte doğada yetişen ve halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda 40-50 TL arasında satılan çiriş otu, C vitamini açısından zengin olmasıyla biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği söylenen şifalı ot, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Mart ayının ortalarından itibaren Şemdinli’nin taşlık ve çalılık alanlarından toplanan çiriş otu, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor.

Bölge halkı tarafından yumurtalı kavurmada, çorbada, sulu yemekte, pilavda ve börekte kullanılan çiriş otu, sofraların adeta vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

FAYDALARI ŞUNLAR

Adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli regl zamanınıza göre yaşanan gecikmeleri veya erken gelen adeti düzene sokar.

Kadınlarda vajinal akıntının azalmasını sağlar. Birçok kadının sık sık yaşadığı beyaz akıntıyı azaltır ve hatta tamamen ortadan kaldırır.

Saçkıran gibi saç rahatsızlıklarını iyileştirir.

İdrar atılımını kolaylaştırır. Bu şekilde idrar yolu enfeksiyonları için etkili bir ilaç görevi üstlenir.

Halk arasında mayasıl ya da basur olarak bilinen hemoroid tedavisinde olumlu etkilere sahiptir.

Zehirli hayvan ısırığı tedavilerinde rolü vardır.

İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemine iyi bir katkı sağlar.

Egzama gibi bir cilt sorununuz varsa tam bir etki yaratmasa da hafifletmeye yardımcı olur.