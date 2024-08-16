Başvuran Emeklilere çift promosyon verilecek. O banka açıkladı

Temmuz ayı emekli maaş artışlarının ardından bankalarda promosyon tutarları güncellenmeye uğradı. Şu anda bankalarda promosyon tutarlarının 18 bin TL civarında olduğu görülüyor, fakat fatura ödeme talimatı, kredi kartı gibi ek taleplerle bu tutar 18 bin TL’nin üzerine çıkıyor.

ÇİFT PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAĞINI DUYURDU: 24 BİN TL’YE VARAN ÖDEME

Kamu bankası Vakıfbank 30 Eylül tarihine kadar emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Halihazırda 12 bin TL olan promosyona ek olarak 12 bin TL’ye varan nakit ödeme gerçekleştiriyor. Böylece emekliler 24 bin TL promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Kampanyadan emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan ya da yeni emekli olmuş kişiler faydalanabiliyor.

DİĞER BANKALAR DA ÇİFT PROMOSYONA GEÇER Mİ?

Vakıfbank’ın yaptığı kampanyanın ardından diğer bankalar da ödemeleri 24 bin TL civarına çıkarır mı? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vakıfbank üzerinden çift promosyon kampanyası oluşturulduğunu belirten Bayram, “Emekliler eğer 20 bin TL ve üzeri maaş alıyorsa bankanın enstrümanlarını kullanırsa, ödeme talimatı, kredi kartı alma ya da BES gibi enstrümanları kullanırsa 24 bin TL’ye varan bir promosyon ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Vakıfbank’ın yapmış olduğu bu anlaşmayı diğer bankaların da yapabileceğini belirten Bayram, emeklilerin promosyon yenileyecekse mutlak suretle pazarlık yapıp, diğer bankaları araştırarak anlaşma yapabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamada kamu bankalarında promosyon tutarlarını yükselttiğini ve özel bankaların da bunu izleyeceğini hatırlatan Bayram, Özel bankalar ve kamu bankalarının TL’ye ihtiyacı olduğu için promosyon kapma yarışına girdiklerini, diğer bankaların da çift promosyon vereceğini düşündüğünü söyledi.

E-DEVLET'TEN YAPILIYOR MU?

Bayram, emekli vatandaşların, e-Devlet üzerinden banka seçimi yapabileceğini, yüz yüze gidip pazarlık yapmanın ise daha mantıklı olduğunu söyledi.