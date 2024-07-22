Başvuranlara 1500 TL para iadesi. Son başvuru tarihini kaçırmadınız

Kampanyaya 1040TURKTELEKOM davet kodunu kullanan tüm müşteriler katılabilecek. Akbank mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlar banka müşterileri vadesiz hesap veya kredi kartı ile cep telefonu ya da internet faturası talimatı vermeleri halinde bir ayda en fazla 500 lira ve toplamda üç ay boyunca 1500 liraya kadar nakit para iadesi alabilecek.

Kampanya, 31 Ağustos'a kadar Akbank mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olan herkes için geçerli olacak. Kampanya kapsamında, her ayın ilk 10 iş günü içinde yapılan fatura ödemeleri sonrasında en fazla 1500 liraya kadar para iadesi yapılacak.

Kampanyada sadece Türk Telekom telefon faturaları değil internet faturaları için de ödeme talimatı verilebilecek.