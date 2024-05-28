Başvuru için son hafta! Dilekçesini veren emekli iki ödeme birden alacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başvuru için son hafta! Dilekçesini veren emekli iki ödeme birden alacak

31 Mayıs tarihine dek Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar, Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarının yanı sıra ikramiyelerini de almış olacak...

Emekli vatandaşlar için bayram ikramiyesi süreci, bu yıl 3 bin lira olarak belirlenen miktarla başladı. Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği bu ödeme, Kurban Bayramı'nın kutlanacağı 15-19 Haziran tarihleri öncesinde gerçekleştirilecek. Ödemelerin en geç Haziran ayının ikinci haftası içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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1 Haziran tarihinden önce emekli maaşı almaya hak kazanan bireyler, bayram ikramiyesini alabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik için başvuruda bulunanlar da, bayram öncesinde ikramiye ödemesi alacaklar arasında yer alacak. Yeni emekli olacak bireylerin ikramiye alabilmesi için, maaş ödemelerinin yapılmış olması değil, maaş hesaplamalarının başlamış olması gerekmektedir.

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