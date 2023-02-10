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Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'dan duygulandıran paylaşım! Başvuru yaptılar

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:24
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Başvuru yaptılar! Gamze Erçel ile Caner Yıldırım bir bebeğe aile olacak

Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'dan duygulandıran paylaşım! Başvuru yaptılar
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Ünlüler dünyası hem sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara destek verirken hem de yıkıcı depremden etkilenen 10 il için maddi yardımda bulunuyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPTILAR

Görenleri duygulandıran bir hamle de Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak; depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuru yaptıklarını duyurdu.

"ZOR BİR SÜREÇ OLACAK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:
"Biz eşimle böyle bir şeye karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız."

"ANİ YÜKLEMELER YAPMAYIN"

"Lütfen enerjinizi, motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın" diyen Yıldırım, "Hayattakileri yaşatmamız için on gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN DA BİR PLANI VARDIR"

Sözlerine, "İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak, çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak" şeklinde devam eden Caner Yıldırım; şöyle yazdı:
"Kimseye kızmayın 'sen niye bir şey yapmıyorsun' diye. Onların da bir planı vardır."

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