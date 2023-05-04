Başvurular başladı: Srebrenitsa "Barış Yürüyüşü" ile anılacak

Sırp askerlerinin Srebrenitsa'da başlattığı soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kaçmak için kullandığı ormanlık yolda her yıl olduğu gibi "Barış Yürüyüşü" düzenlenecek. Yürüyüş için başvuruların açıldığı duyuruldu.

Başvurular başladı: Srebrenitsa "Barış Yürüyüşü" ile anılacak

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da Sırp askerlerinin başlattığı soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" için başvurular başladı.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te işgal edilmesiyle başlayan ve en az 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı güzergahta her yıl 8-10 Temmuz'da yapılan yürüyüşte rota boyunca meyve, su ve diğer içecekler katılımcılar için hazır edilecek.

Başvurular, Barış Yürüyüşü resmi internet sitesi (https://www.marsmira.net/bs/) ya da resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılabilecek ve 1 Temmuz'da sona erecek.

BOŞNAKLARA UYGULANAN SOYKIRIM UNUTTURULMAMAYA ÇALIŞILIYOR

Her yıl temmuz ayında düzenlenen yürüyüş, Srebrenitsa'da Boşnaklara karşı yapılan soykırımın unutulmamasını ve gelecek nesillere bunun aktarılmasını amaçlıyor.

Halk tarafından "ölüm yolu" olarak nitelendirilen güzergahın başlangıcı Nezuk kasabasından dua ederek yürüyüşe başlayacak katılımcılar, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolundan ilerleyerek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Şehrin işgal edilmesiyle Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolünde bulunan bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda öldürdü. Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
MHP İlçe Başkanı bir kilo eroinle yakalandı: Genel Merkez harekete geçti Siyaset
MHP İlçe Başkanı bir kilo eroinle yakalandı: Genel Merkez harekete geçti
AKP'li Ensarioğlu Akşener'in Öcalan iddiasını doğruladı Siyaset
AKP'li Ensarioğlu Akşener'in Öcalan iddiasını doğruladı
Son dakika! PFDK ceza yağdırdı Spor
Son dakika! PFDK ceza yağdırdı
CHP'li Antmen PTT'ye sordu: Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz? Siyaset
CHP'li Antmen PTT'ye sordu: Devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?
Galatasaray'da Barış Alper'in 2027'ye kadar imzaladı Spor
Galatasaray'da Barış Alper'in 2027'ye kadar imzaladı
HÜDA PAR’ın Trabzon’daki stant açılında yine gerginlik çıktı: Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak Siyaset
HÜDA PAR’ın Trabzon’daki stant açılında yine gerginlik çıktı: Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak
Soylu’ya saç kesme makası hediye edildi Güncel
Soylu’ya saç kesme makası hediye edildi