Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce Ukraynalı stoper Arseniy Batagov basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başarılı savunmacı, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaşanan değişimlerden takım içi atmosfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“KAZANMA ALIŞKANLIĞI ELDE ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Batagov, takımın gelişim süreciyle ilgili konuşarak, “Geçtiğimiz yıl kazanmakta zorlandığımız maçları bu yıl kazandığımız için mutluyuz. Bu sezon daha iyi bir futbol oynayarak maçları kazanıyoruz. Bu değişimi gerçekleştirebilmek bizim adımıza mutluluk verici. Hocamız birçok şeyi değiştirdi, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocamızla birlikte iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladık.” dedi.

“MİLLİ TAKIM İÇİN ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM”

Ukraynalı oyuncu, milli takım konusuna ilişkin ise şunları söyledi:

“Milli takım konusuna gelirsek; karar verici kişi ben değilim. Benim yapmam gereken, elimden gelenin en iyisini yaparak milli takımda olmayı hak etmek. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum.”

“İLK AYLARIM ZORLU GEÇTİ"

Adaptasyon sürecinin kolay geçmediğini dile getiren Batagov, “İlk aylarım benim için zorlu geçti. Başlangıçta fazla oynama fırsatı bulamamıştım. Daha sonra şans bana geldi ve forma giydim. Oynadıkça performansımın arttığını düşünüyorum çünkü yavaş yavaş buraya alıştım. İlk kez yurt dışına çıkmıştım, bu benim için farklı bir tecrübeydi. Zaman gerektiren bir süreçti. Şu anda iyi olduğumu düşünüyorum. Performansımın taraftarlarımızı mutlu etmesi beni de çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

“SADECE TRABZONSPOR’A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM”

Transfer söylentilerine de değinen Batagov, “Sadece Trabzonspor’a odaklanmış durumdayım. Başka bir takıma veya lige gitme gibi bir düşüncem yok. Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kaptanımız Stefan Savic çok tecrübeli bir oyuncu ve bana her zaman yardımcı oluyor. Eğer gelişim sağladıysam bunda onun da katkısı büyüktür. Onunla aynı takımda olmak benim için mutluluk verici.” diye konuştu.

“KENDİME ODAKLANIYORUM”

Batagov, bireysel performansına dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

“Doğrusunu söylemem gerekirse kendimi başka savunma oyuncularıyla kıyaslamak istemiyorum. Benim işim, kendi performansımı en iyi şekilde göstermek. Bu yüzden her zaman kendime odaklanıyorum.”

“TAKTİKSEL ANLAMDA ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUZ”

Genç futbolcu, takımın oyun anlayışıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

“Antrenmanlarda çok fazla taktiksel çalışma yapıyoruz. Bunların çoğu farklı içerikte oluyor. Farklı taktikleri anlayabilme ve uygulayabilme fırsatı buluyoruz. Önde baskı yapıyoruz ve bu bir savunma oyuncusu için kolay değildir. Çünkü öne çıktığınızda arkanızda geniş bir alan bırakıyorsunuz. Süper Lig’deki hücum oyuncularının hızlı ve yetenekli olduğunu düşündüğünüzde bu durum daha da zorlaşıyor. Ancak zoru başarmak gelişiminize katkı sağlıyor. Ben de bu sayede kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Oyun kurulumunda da takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum.”

“İYİ Kİ ONUACHU İLE AYNI TAKIMDAYIM”

Bir savunma oyuncusunun Onuachu'ya karşı oynamasının zor olduğunu itiraf eden Batagov, “Bir savunma oyuncusu olarak Paul Onuachu’ya karşı oynamak oldukça zor. Uzun, güçlü ve mücadeleci bir oyuncu. Bu sezon çok gol attı. Böyle santrforlara karşı oynamak her zaman zordur. İyi ki onunla aynı takımdayım, ona rakip olmak istemezdim.” dedi.

“TAKIMDA HARİKA BİR ATMOSFER VAR”

Son olarak takım içi uyuma dikkat çeken Batagov, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Takım içerisinde harika bir atmosfer var çünkü maç kazanıyoruz. Oyuncular arasındaki ilişki çok iyi. Kendi adıma da avantaj olarak gördüğüm bir durum var; Sikan ve Zubkov gibi aynı ülkeden üç oyuncuyuz. Bu da uyum sürecimi kolaylaştırdı. Şu anda herhangi bir sakatlık yaşamıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Sakatlık yaşamamak için çok çalışıyorum çünkü sahada olamamak bir oyuncu için en zor şeydir.”