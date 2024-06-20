Bataklığa saplanan ineğin yardımına itfaiye yetişti

Kaynak: İHA
Bataklığa saplanan ineğin yardımına itfaiye yetişti

Sivas’ta bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Serpincik köyünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir inek sürüsünden ayrılarak Kızılırmak kıyısına gitti.

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Serinlemek için nehir kıyısına indiği değerlendirilen ineğin burada bataklığa saplandığı görüldü. İneğin sahibi ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen inek saplandığı yerden kurtarılamazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin ineği boynuzlarına bağladıkları iple çekerek saplandığı yenden çıkardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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