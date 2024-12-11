Batan botta kaybolan 5 kaçak göçmenden 3'ünün cesedine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 6 Aralık'ta batma tehlikesi geçiren bir lastik bottaki kaçak göçmenlerle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayda, 25 kaçak göçmen kurtarılırken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Saat 22.53'te, Seferihisar ilçesi açıklarında, su alan bir lastik botun içerisindeki kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, batmak üzere olan botta bulunan 21 kaçak göçmeni ve denize düşen 3 kişiyi kurtardı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 kişinin daha denize düştüğü belirlenince, bölgeye ek takviye gönderildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişi daha kurtarıldı. Arama çalışmaları sonucunda kaybolan 5 kişi için hava, deniz ve karadan ekipler seferber edildi.

Dün öğle saatlerinde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azmak Koyu'nda kıyıya vurmuş 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde ölen kişilerin bot kazasında denize düşen göçmenler olduğu belirlendi.

Bugün öğle saatlerinde, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey mevkisinde kıyıya vurmuş bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yapılan kontrolde, bu kişinin kaybolan göçmenlerden biri olduğu tespit edildi. Kayıp olan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.