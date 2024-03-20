Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor

Kaynak: AA / DHA
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen ve lastik botun batması sonucu denizde mahsur kalan düzensiz göçmenlerin arama çalışmaları altıncı gününe girdi.

Çanakkale Valiliği, Eceabat açıklarında devam eden arama kurtarma faaliyetlerine kötü hava koşulları nedeniyle ara verildiğini duyurdu. Karada, AFAD’ın koordinasyonunda jandarma, polis, sağlık ve Liman Başkanlığı ekipleri işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Denizdeki arama faaliyetleri, hava şartlarının düzelmesiyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’nın yönetiminde tekrar başlatılacak.

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “göçmen kaçakçılığı” ve “olası kastla öldürme” suçları kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, olaydan sağ kurtulan iki kişi tarafından teşhis edilen şüpheli A.T tutuklanmış, batan lastik botta 46 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden 22 düzensiz göçmenin kimlik tespit işlemleri sürerken, cenazeleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Ayrıca, sağ kurtulan dört kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirilmişti.

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NE OLMUŞTU

15 Mart’ta Eceabat açıklarında batan düzensiz göçmenlerin bulunduğu botla ilgili olarak, iki kişi kendi imkanlarıyla Büyük Kemikli Sahili’ne ulaşarak yetkililere haber vermiş, bölgede yapılan arama çalışmalarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki kişi kurtarılmış, yedi çocuk dahil olmak üzere 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle jandarma tarafından yakalanan bir kişi tutuklanmıştı.

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