Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi

Marmara Deniz’inde batan Batuhan A adlı gemi dün sonar görüntüsüyle 51 metre derinlikte tespit edildi.

Batuhan A gemisinden su altı robotuyla görüntüler alındı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

BUGÜN GEMİYE DALIŞ YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batuhan A isimli yük gemisi için dalış yapılacağını duyurdu.

Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nden alınan geminin son pozisyonu da ekiplerle paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecek.

6 TÜRK MÜRETTEBAT VARDI

Gemide ise 6 Türk mürettebatın bulunduğu biliniyor.