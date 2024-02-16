Batan geminin ikinci kaptanının oğlu açıkladı: Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu

Marmara Denizi Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesi'nin 3 deniz mili açığında fırtınaya yakalanarak İmralı Adası açıklarında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A isimli gemideki 6 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Mürettebat yakınlarının umutlu bekleyişi devam ederken, geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık ile oğlu Abdullah Uyanık arasında yola çıkmadan önce gerçekleşen konuşmalar ortaya çıktı. Baba Uyanık'ın, oğluna, "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği öğrenildi.

"40 DAKİKALIK BİR SÜREÇTE MARMARA DENİZİ'NDE NASIL ULAŞAMIYORLAR"

Dün itibarıyla haber geldiğini ve daha sonra babasını aradığını ancak ulaşamadıklarını ifade eden Abdullah Uyanık, "Evde bekliyorduk, sonra da buraya geldik. SOS uyarısı 06.32'de veriliyor ve sinyal 07.12'de kesiliyor. Bunun incelenmesini istiyorum. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi'nde nasıl ulaşamıyorlar. Burası Karadeniz değil, Akdeniz değil. Ben de 3 yıl gemilerde çalıştım. Tamam bu saatten sonra bir şey geri gelmeyecek ama sonrası için tedbir alınması gerekiyor" diye konuştu.

"'BATACAK BU GEMİ' DİYORDU"

Babasının çok eski gemici olduğunu ve gemicilikten kaptanlığa yükseldiğini aktaran Uyanık, "Yaklaşık en az 40 senesi var. En son yola çıkmadan birkaç gün önce iletişim kurdum. Sürekli 'Batacak bu gemi' diyordu. Eski gemi olduğu için ben bırak diyordum ama babam sevdiği için bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu geminin ve buna benzerlerinin hurdaya ayrılması gerekiyor." dedi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatılırken, 456 personel ile yapılan aramalara Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Kocaeli'nden gelen TSK'ya ait mayın arama gemisi, Kıyı Emniyetine ait 1 adet uçak, helikopter, çok sayıda sonar sistemleri ile donatılmış bot ile römorkör katıldı.