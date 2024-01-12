Batan tekneyi Tesla çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Batan tekneyi Tesla çekti
Antalya’da batan tekneyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, tekneyi iple Tesla marka otomobile bağlayarak karaya çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Antalya sahilde batan bir tekneyi karaya çıkarmaya çalışan vatandaşlar, çözümü Tesla marka otomobile bağlayarak çekmekte buldu. 1,6 tonluk çekme kapasitesi bulunan Tesla’ya bağlanan tekne, zar zor karaya çekildi.

GEMİYİ TESLA İLE KARAYA ÇEKTİLER

Tesla, geminin ağırlığı 1,6 tondan fazla olunca tekneyi çekmekte zorlandı ve büyük bir tehlike atlatıldı. Durumu toparlayan vatandaşlar, sonunda tekneyi karaya çıkarmayı başardı. Yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansırken video sosyal medyanın gündemine oturdu.

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