Batan tekneyi Tesla çekti

Antalya sahilde batan bir tekneyi karaya çıkarmaya çalışan vatandaşlar, çözümü Tesla marka otomobile bağlayarak çekmekte buldu. 1,6 tonluk çekme kapasitesi bulunan Tesla’ya bağlanan tekne, zar zor karaya çekildi.
GEMİYİ TESLA İLE KARAYA ÇEKTİLER
Tesla, geminin ağırlığı 1,6 tondan fazla olunca tekneyi çekmekte zorlandı ve büyük bir tehlike atlatıldı. Durumu toparlayan vatandaşlar, sonunda tekneyi karaya çıkarmayı başardı. Yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansırken video sosyal medyanın gündemine oturdu.