Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında

Birleşmiş Milletler (BM), Batı ve Orta Afrika'da 48 milyon açlık sınırında olduğunu aktardı.

Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşlarınca yapılan yazılı açıklamada, güvenlik sorunları, yüksek sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve Kovid-19 salgını nedeniyle gıda fiyatlarının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Batı ve Orta Afrika'da 48 milyon kişinin gelecek aylarda akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Ukrayna'daki savaşının dünyanın yoksul bölgelerinde gıda ve gübre kıtlığına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından sunulan bölgesel gıda güvenliği analizine göre, güvenli ve besleyici gıdaya düzenli erişimi olmayan kişi sayısının haziran-ağustos döneminde 48 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

45 BİN KİŞİ AÇLIK FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYA

Mali, Burkina Faso gibi ülkelerdeki güvenlik sorunlarının özellikle yarı kurak Sahel bölgesini çok ciddi etkilediği belirtilen açıklamada, bu durumun yakın zamanda 2,5 milyon kişinin yerinden edilmesine ve binlerce kişinin ölümüne neden olacağı uyarısı yapıldı.

BM yardım kuruluşları, Sahel bölgesinde yakın gelecekte 45 bin kişinin kıtlık seviyesinde açlık felaketiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Tahmin edilen gıda kıtlığının, bu yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 16,5 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalması anlamına geleceği ifade edildi.

GIDA TEDARİK YOLLARI TIKANDI

WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Danışmanı Alexandre Lecuziat, Dakar'da diğer yardım kuruluşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, güvenlik sorunu nedeniyle bazı bölgelerin gıda tedarik yollarının tamamen tıkandığını bildirdi.

Lecuziat, yardım ulaştırılması gereken bölgeler için helikopter kiralandığını, bunun da mevcut fonları azalttığını aktardı.

FAO'nun Batı Afrika Alt Bölge Koordinatörü Robert Guei ise bölgede, gıda sorununun çözümü için tarımsal üretimin artırılmasına işaret etti. (AA)

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