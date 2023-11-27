Batı Karadeniz’i vuracak fırtına için tarih verildi

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarısını paylaşarak, kentte fırtına uyarısı yaptı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kentte, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Uyarıda, ”Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 28 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz’de (Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak) güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Fırtına, 28 Kasım 2023 saat; 15:00 – 29 Kasım 2023 saat 15:00 arasında bekleniyor.