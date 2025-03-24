Batı Şeria'da gözaltılar: Ahmed Velid Haşşan da listede

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınanlar arasında son esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Ahmed Velid Haşşan da bulunuyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistin halkına yönelik saldırılarını artırarak işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltı ve baskınlarını yoğunlaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

ABD ve İsrail arasında kritik görüşme

Gözaltına alınanlar arasında son esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Cenin kentinden Ahmed Velid Haşşan'ın da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun haftalardır Cenin ve Tulkerim'de mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda toplam 710 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail zulmü sürüyor! 7 Filistinli gözaltında

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.