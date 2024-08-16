Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimcilerin Jit köyündeki Filistinlilere düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Batı Şeria'da, akşam saatlerinde onlarca Yahudi yerleşimci, Kalkilya'nın doğusunda yer alan Jit köyüne baskın düzenledi.

Filistinlilere yönelik saldırıda bulunan grup, evleri ve araçları ateşe verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 22 yaşındaki bir Filistinli, gerçek mermilerle açılan ateşte hayatını kaybetti, bir kişi ise göğsünden ağır yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, maskeli bazı kişilerin de aralarında bulunduğu onlarca İsrail vatandaşının Jit köyüne girerek araçları ve evleri ateşe verdiği, taş ve molotofkokteyli attığı belirtildi.

İhbarı aldıktan birkaç dakika sonra IDF güçlerinin köye gittiği, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı ve İsrail vatandaşlarını köyden uzaklaştırdığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bir İsrail vatandaşını gözaltına aldığı ve olayda öldürülen bir Filistinliye ilişkin raporların incelendiği açıklandı.

IDF, Shin Bet ve İsrail polisi tarafından ortak bir soruşturma başlatıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir suç eyleminin sorumluları yakalanacak ve yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde 700 binden fazla İsrailli yaşıyor.