Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıkmasının ardından fırtınaya yakalanarak İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları halen devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıç ekipleri, sabahın erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, güvenlikli özel kafes sistemiyle birlikte dalış gerçekleştirdi. Gün içinde farklı zamanlarda dalış yapan dalgıçlar en son 7. kez daldıklarında geminin enkazına inerek kamaralara yani mürettebatın kaldıkları odaya girmeyi başardı.

Dalgıçların gemi içerisinde yaptığı aramalar su altı kamerası ile kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. Ön keşif için lumbuzları kıran dalgıçlar, gemide mürettebatın kaldığı bölüme kadar girdi.