Batık kredi kartı borcu uçtu. Vatandaş battı

Son yıllarda Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle maaşların yetersiz kalması, vatandaşı, kredi kartı kullanımına sevk etti.

Krize karşı yetemeyen maaşlar, cebe girmeden pul olup gidiyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için artık bir değil birden fazla kredi kartını başvurdu.

Ayı iki kredi kartıyla geçirmeye çalışan, vatandaş, battıkça battı. Artık ekmek alırken bile kredi kartı kullanımı yaygınlaşır oldu.

Kredi kartı kullanımıyla beraber borçlarda o oranda büyüdü. Batık kredi kartı borçlarında yüzde 157,6 artış görülürken, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50,6 oranında artış kaydedildi.

Bu durum ise borç batağına giren vatandaşı hayli zor duruma soktu. Borç ödeyecek bir maaş bile yok.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bu batık borçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tüketicilerin bankalara olan borçları 2023’ün sonuna oranla 639 milyar TL (yüzde 23,4 oranında) arttığını. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 266 milyar TL kredi kartı borç bakiyesi ise 373 milyar TL arttığını söyledi.

Gürer bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden vaktinde tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 1,7 milyar TL daha artarak 84,7 milyar TL’ye yükseldiğini ve bankalar tarafından icra takipte olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında sene başından bu tarafa 39,4 milyar TL’lik (yüzde 86,8 oranında) artış yaşandığını ifade etti.

EMEKLİ ZORDA

Gürer “Niğde’de 23 ayrı yerleşim yerine kısa sürede ziyaretlerde bulundum. Emekliler köyde dahi geçinemiyoruz diye feryat ediyor. Emekliler yılında bizi yokluğa terk ettiler diye tepki gösteriyorlar. Sorunlarının görülmemesine ve dalga geçer gibi açıklamalara üzülüyorlar. Kahvede çay içemez duruma gelmişler . 16 milyon emeklinin en az yarısı çalışmak zorunda geçim giderek daha zorlaşıyor. Çoğu emekli evlatları ile yaşaman tutunuyor “ dedi.

BATIK KREDİ BORCU ARTIYOR

Esnaf ve çiftçilerinde dert yandığını ve ekonomik sorunların borç ödemeyi kuvvetlendirdiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 157,6, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50,6 oranında artış olduğunu ve vatandaşın borç ödemede faizinde etkisi ile zorlanmasının artığını söyledi.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE PATLAMA YAŞANIYOR

İCRA DAİRELERİNE BU YIL 6,1 MİLYON YENİ DOSYA GELDİ

Gürer, Cumhurbaşkanın "Yoksulluğu bitirdik" dediği yerde icra dosyalarına dikkat çekti. Gürer ”UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 23 Ağustos itibariyle 22 milyon 642 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 877 bin adet arttı” dedi.