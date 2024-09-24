Batık projeden ünlü oyuncu Şahan Gökbakar’ın adı çıktı

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Zincirlikuyu’da bulunan ve 45’er katlı iki kuleden oluşan Çiftçi Towers’tan bir daire satın almış ancak şirket iflas edince Gökbakar’ın dairesini alamadığı ortaya çıktı.

İflas idaresine başvuran Gökbakar, “Kalan 50 bin dolar borcumu ödeyeyim. Dairemin üzerindeki hacizleri temizleyip dairemi bana teslim edin” ifadelerini kullandı.

45’er katlı 2 kuleden oluşan Çiftçi Towers’ı inşa eden Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım AŞ için 30 Haziran 2022 günü iflas kararı verildi.

EV ALDIĞI ŞİRKET İFLAS ETTİ

45’er katlı iki kuleden oluşan Çiftçi Towers’ı inşa eden şirket için iflas kararı verildi. Bu iflas edenlerin arasında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar’ın yer aldığı ortaya çıktı.

Gökbakar ise iflas dairesine başvuruda bulunarak şunları söyledi:

Gökbakar, “Kalan 50 bin dolar borcumu ödeyeyim. Dairemin üzerindeki hacizleri temizleyip dairemi teslim edin."

Bankalara yüzlerce milyon dolar borçlu olan şirketin inşa ettiği projeden gayrimenkul alan isimlerden birinin de oyuncu Şahan Gökbakar olduğu ortaya çıktı.

Gökbakar, 2’inci kulenin 17’inci katında 247 numaralı dairesini teslim alamadı. Gökbakar avukatı aracılığı ile başvuruda bulundu. Başvuruda özetle Gökbakar’ın, kalan 50 bin doları ödemeyi yapmaya hazır olduğu, dairesinin ise hacizlerden temizlenmiş halde adına tescili istendi.