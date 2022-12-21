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NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Memphis Grizzlies'i 105-91 yenerek Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:27
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Batı'nın yeni lideri Nuggets: ABD'de çılgın gece

NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 13 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Grizzlies'i mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.
Ev sahibi takımda Aaron Gordon 24 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Bruce Brown da 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.
Grizzlies'te ise Ja Morant'in 35 sayı, 10 asistlik performansı, sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.
Knicks'ten üst üste 8. galibiyet
Yükselen form grafiğiyle dikkati çeken New York Knicks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 132-94'lük skorla geçti.

Art arda 8 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 22, Jalen Brunson 21, Quentin Grimes 19 ve RJ Barrett 18 sayı kaydetti.
Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Warriors'ın Stephen Curry ve Andrew Wiggins'ten yoksun çıktığı mücadelede öne çıkan ismi, 26 sayıyla Jordan Poole oldu.
İşte sonuçlar
Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-126

Miami Heat-Chicago Bulls: 103-113

New York Knicks-Golden State Warriors: 132-94

Phoenix Suns-Washington Wizards: 110-113

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-91

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