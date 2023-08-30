Batista Mendy Trabzonspor için bavulunu topluyor

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Trabzonspor Batista Mendy için Angers SCO Kulübü ve Batista Mendy ile anlaştı.

5 milyon Euro + 1 milyon Euro da, maç istatistik bonusu olarak prensip anlaşmasına varıldı.

İki hafta kadar önce yeniçağgazetesi.com.tr’de gündeme taşıdığımız Trabzonspor'daki transfer gelişmelerinden bir olan Batista Mendy konusunda artık sona gelindi.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor’un kurmayları, oyuncu ile de son görüşmelerin yapıldığını ve oyuncunun Kasımpaşa maçı öncesi, Türkiye’ de olmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Bu arada Fransız basınında da; Trabzonspor'un transferde pazarlıklarını tamamladığı Gine asıllı Fransız oyuncu Batista Mendy için, Angers takımı ile 5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da istatistik bonusları üzerinden anlaşma sağlandığı haberleri de yer aldı.

Oyuncu ile son görüşmenin yapıldığı hatırlatılırken; 23 yaşındaki futbolcunun, son yapılan antrenmanda da bir sakatlık olmaması için, genelde topla çalışmalardan uzak tutulduğu öğrenildi.

FRANSIZ BASINI DOĞRULADI

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Batista Mendy için, Fransa basını haberi flaş olarak verirken, söz konusu oyuncu; Olympique Lyon Kulübü ve Arabistan Ligi ekipleri tarafından da son zamanlarda takibe alınmıştı.

Bordo Mavililer’in kadrosuna katmak istediği Batista Mendy transferinde, Batista’nın kulübü Angers, Bordo Mavililer’in teklifini kabul ettiğini yazdı. Ayrıca Fransız kulüplerin de radarında olduğunu öne sürdükleri 23 yaşındaki Batista'nın, 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Trabzonspor'un çok istediği ön liberonun, Karadeniz ekibine nihayet gelmeyi kabul ettiği bildirildi.

BATİSTA, KASIMPAŞA MAÇINDAN ÖNCE TÜRKİYE’DE

Ligde, Çaykur Rizespor önünde Papara Park’ta 2-3’lük beklenmedik bir mağlubiyet alan ve üç futbolcusu; Orsic, Fernandez ,Trezeguet, Eren ve Teklic’in sakatlar kervanında olduğu Trabzonspor’da, yönetim yeni sponsorluk görüşmeleri için zemin ararken, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan da kulübün yoğun borçlarını ödemeye daha doğrusu ödenecek hale getirmeye çalışıyor.

Öte yandan, Bordo Mavili yönetimin; önümüzdeki 01 Eylül tarihine kadar yeni ve eski hiçbir futbolcuya ve de bonservis taksitlerine geride kalan bir borcunun bulunmadığı, hepsinin ödendiği kaydedildi.

Takıma transfer bitiş tarihi olan 15 Eylül tarihine kadar bir an önce takviye yapmaya çalışan Trabzonspor yönetiminin; bu noktada orta saha için en önemli adaylarından biri de, Angers SCO forması giyen Batista Mendy idi. Bir süredir bu transfer görüşmesini sessiz, sedasız sürdürse de, bu transfer duyuldu ve sonunda gerçekleşti.

Trabzonspor'un, bu pazarlıklarda Fransız kulübü’nün 10 milyon Euro civarında diretmesi, ilerleyen görüşmelerde en son 8 milyon Euro’ya inebileceğini haberdar etmesinin ardından, Trabzonspor’da son teklifini karşı tarafa iletmişti.

5 milyon Euro’yu 4 yıl vadeli olarak ödeyebileceğini Fransız kulübüne ileten Bordo Mavi’nin kurmaylarının, oyuncunun yaşının genç olması ve ekonomik açıdan da gelecek vaat etmesi de, ilgilerini çeken en önemli faktörlerin arasında yer aldı.

23 yaşındaki 1,91’lik ön libero, merkez orta saha Batista, defansif orta saha olarak görev yaparken; özellikle mücadelesi, enerjisi ve fizik gücüyle öne çıktığı biliniyor.

2000'de Fransa'da, Saint-Nazaire’de dünyaya gelen Batista, Gine asıllı bir oyuncu ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers SCO forması giyiyor. Sağ ayağını daha etkin olarak kullanan Batista'nın takımıyla olan sözleşmesi ise 2024 Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, Angers cephesi de zamana sıkıştığı için bu transfere sıcak baktı.

Genç futbolcu kariyerine; Nantes'in altyapısında yetişip A takıma yükselerek başlamış, 2021 yılında bedelsiz olarak Angers'a transfer olmuştu. Toplamda 118 maça çıkıp sadece 1 gol, 1 asist üretmiş, Geçen sezon takımıyla 39 maça çıkmış ve 3 bin 161 dakika sahada kalmıştı.

Batista, Fransa A milli takımı hariç, alt yaşın tüm kategorilerinde de milli formayı 24 kez giyerek, 1 gol kaydedebilmişti.

Oyuncunun Trabzonspor’a yıllık maaşı olarak önce kapıyı 3,5 milyon Euro’dan açtığı, günler süren pazarlıkların arkasından Batista ile 1 milyon 350 bin Euro + 350 bin Euro’ya el sıkıştığı netleşti.

Genç siyahi oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi için, Kasımpaşa maçına kadar Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.