﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkisinde petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vananın da kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.