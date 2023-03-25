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Batman ve Iron Man'in yıldızları aynı filmde buluşuyor

Son olarak "Batman" filminde rol alan Robert Pattinson ve Iron Man'in yıldızı Robert Downey Jr. aynı filmde buluşuyor. İkili, Adam McKay imzalı "Average Height, Average Built" adlı filmde rol alacak

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:44
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Batman ve Iron Man'in yıldızları aynı filmde buluşuyor

Batman ve Iron Man'in yıldızları aynı filmde buluşuyor
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"The Big Short", "Vice", "Don't Look Up" gibi filmlere imza atan Adam McKay, Robert Pattinson ve Robert Downey Jr ile film hazırlığında. "Average Height, Average Built" adlı alegorik komedi türündeki filmde Pattinson, siyasete atılmaya karar veren ve yasaları "katil-dostu" şekilde değiştirmek isteyen bir seri katili canlandıracak

Son filmi "Don't Look Up" ile izleyicilerden ve eleştirmenlerden karışık notlar alan Adam McKay'den yine yıldız kadrolu ve yüksek bütçeli bir film çekeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı 'Vertigo' filmi yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise Demir Adam (Iron Man) rolüyle ünlenen Robert Downey Jr. rol alacak.

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