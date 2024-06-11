Batman’da 114 kişilik ekip 5 gündür kayıp Suriyeli çobanı arıyor

Olay, 5 gün önce köylülerin suya girdikten sonra kaybolduğunu fark ettikleri genç çoban için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla başladı. Hemen bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışmalarına hızla başladı.

Arama faaliyetleri, Samanyolu köyünden Kuyubaşı TOKİ'ye kadar olan bölgede sürdürülüyor. Batman AFAD, Hayrat Arama Kurtarma, Umut Kervanı Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Batman İtfaiye Dalgıç Ekibi, Batman Arama Kurtarma Derneği, Diyarbakır AFAD Dalgıçları, Diyarbakır JAK ve UMKE'den oluşan 114 kişilik bir ekip, suyun olduğu her noktada aramalarını sürdürüyor.

Beş gün içinde 54 kilometrelik alanı defalarca tarayan ekipler, kayıp çobanın izine henüz ulaşamadı. Arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.