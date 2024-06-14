Suriyelilerin gettolaştığı Adana'da kuzuları kaldırımda kesip kanlarını sokağa akıttılar

Adana’da Suriyelilerin çoğunlukta yaşadığı bir mahallede kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir kasap, etini satmak istediği koyunları, dükkanının önündeki kaldırıma uygunsuz bir şekilde yatırıp boğazını kesti.

KOYUNLARIN BOĞAZINI KESİP ÜSTÜNE BASTI

Boğazı uygunsuz bir şekilde kesilen koyunlar kaldırımda can çekişti. Hayvanların boğazını kesen şahıs can çekişen bir koyunun üzerine ayağıyla bastı. Diğer bir şahıs ise kanlar içinde kalan kaldırımı eline aldığı hortumla temizlemeye çalıştı.

İnsan sağlığına zararlı bir şekilde kesilip, kaldırıma yatırılan hayvanların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

”BURASI TÜRKİYE OLAMAZ. OLSA OLSA AFGANİSTAN OLABİLİR”

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken, bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan videonun altına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabını etiketleyerek yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmasını isterken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise kaydedilen görüntülerin Adana’da yaşandığına inanamayarak,”Burası Türkiye olamaz. Olsa olsa Afganistan olabilir” ifadelerini kullandı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,