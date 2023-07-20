Batman'da 25 santimetre uzunluğunda ‘Çiftçi dostu’ etçil çekirge görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeyi fark etti.

KAYNAK: AA
Batman'da 25 santimetre uzunluğunda ‘Çiftçi dostu’ etçil çekirge görüldü

Saga Ephippigera' Türü Çekirge Çiftçi Dostu ve Nadir Bir Keşif

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun olarak görüldüğünü açıkladı. Bu türün, özellikle ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerine geldiği ve geceleri avlanan bir etçil çekirge olduğunu belirtti.

Çiftçi Dostu Etçil Çekirge

Uzmanlar, 'Saga Ephippigera' türü çekirgenin böcekler ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenerek çiftçilere yardımcı olduğunu ve bu nedenle çiftçi dostu olarak nitelendirildiğini vurguladılar. Bu türün korunması gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundular.

Nadir Keşif ve Doğal Çevrenin Önemi

Bu nadir çekirgenin keşfi, bölgedeki doğal çevrenin zenginliği ve çeşitliliği açısından önem taşıyor. Doğanın dengesi ve çeşitliliğinin korunması için türün önemi vurgulanıyor.

Doğanın Hazine Sandığı

Etçil çekirge keşfi, Batman'da doğal yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren önemli bir olay. Bu türün korunması ve doğal çevrenin değerinin farkında olunması, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için büyük önem taşıyor.

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