Batman'da 5 günlük eylem yasağı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batman'da 5 günlük eylem yasağı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran'dan geçerli olmak üzere 5 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

Batman Valiliği, il genelinde 10 Haziran’dan (bugün) itibaren açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 14 Haziran saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasak getirildiğini açıkladı.

527316-471304308.jpg

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek eylem ve etkinliklere ilişkin, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 10 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’dan 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59’e kadar 5 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

ekran-goruntusu-2024-06-10-041517.png

Son Haberler
Ülkedeki ilk eşcinsel kulübünü açmak istedi. Akıl hastanesine yatırıldı Dünya
Ülkedeki ilk eşcinsel kulübünü açmak istedi. Akıl hastanesine yatırıldı
Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e yeni vergi önerileri. 'Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?' Gündem
Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e yeni vergi önerileri. 'Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?'
Alkollü sürücü EDS panosuna çarpıp dereye yuvarlandı Yerel Haberler
Alkollü sürücü EDS panosuna çarpıp dereye yuvarlandı
Merve Dizdar evlendi Magazin
Merve Dizdar evlendi
Ankara'yı ayağa kaldıran uyuz köpekler alarmı. Tüm birimler teyakkuza geçti Gündem
Ankara'yı ayağa kaldıran uyuz köpekler alarmı. Tüm birimler teyakkuza geçti
'Altın, doların yerini alacak' Piyasaları altüst eden analiz Ekonomi
'Altın, doların yerini alacak' Piyasaları altüst eden analiz