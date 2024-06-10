Batman'da 5 günlük eylem yasağı

Batman Valiliği, il genelinde 10 Haziran’dan (bugün) itibaren açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 14 Haziran saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasak getirildiğini açıkladı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek eylem ve etkinliklere ilişkin, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 10 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’dan 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59’e kadar 5 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.