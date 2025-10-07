Batman’da 5 kişilik bahis çetesi çökertildi

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, açık sistem global yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda F.T., A.K., E.B., Y.Y. ve F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilerin kullandıkları yasa dışı bahis paneli, açık şekilde bulundu, 8 cep telefonu, 13 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar ve 1 DSL modem ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.