Batman'da 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi! 1 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA
Batman'da 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi! 1 gözaltı
Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, ekipler tarafından şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçta bulunan torbaları dışarı attı.

Polis ile şahıs arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası durdurulan araçtaki sürücü yakalanırken, torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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